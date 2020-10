Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent susținut de UDMR Soos Zoltan a ciștigat mandatul de primar la Targu Mureș, administrație condusa de 20 de ani de Dorin Florea, fost ALDE, care a preferat sa candideze la șefia Consiliului Județean Mureș. Florea a pierdut aici insa, tot in fața UDMR. PSD și-a adjudecat doar o reședința…

- Zoom a implementat un serviciu pentru autentificarea cu doi factori (2FA) in aplicatiile sale web, desktop si mobile, prin care permite utilizatorilor sa dubleze securitatea propriilor conturi cu un strat suplimentar de protectie, scrie blogul din Romania al companiei de securitate cibernetica, Eset."Pe…

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzate ca au reusit, prin metoda "skimming", sa sustraga datele de identificare ale mai multor carduri bancare din Mexic si din state europene, pe care, ulterior, le-ar fi folosit pentru cumparaturi online. …

- Tânarul a fost trimis în judecata dupa ce a comandat mâncare online și a platit cu carduri fraudate. Studentul a primit o pedeapsa de un an si doua luni de închisoare cu suspendare, fiind acuzat ca în…

- Analiza: Numarul tranzactiilor online s-a majorat cu 44%, in pandemie, iar valoarea cumparaturilor a crescut cu 62% Numarul tranzactiilor online s-a majorat cu 44% in primele sase luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce valoarea comenzilor a crescut cu 62% in acelasi interval…

- Exista o metoda prin care poți verifica tariful unui automobil rulat pe baza caracteristicilor sale, care te ajuta sa faci o alegere in cunoștința de cauza. Cum poți afla daca o mașina second hand se vinde la prețul corect sau nu? Valoarea unei mașini second hand depinde de multe variabile. Incepand…