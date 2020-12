Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de mai bine de șapte ani, Crina Abrudan (42 de ani) revine pe micile ecrane. Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1 a renunțat la aparițiile pe sticla in 2013. Acum, Crina dorește sa reintre in piața media și va prezenta edițiile de weekend ale știrilor sportive la Prima…

- Crina Abrudan revine pe sticla dupa o absența de șapte ani. Ultima oara, Crina Abrudan aparea la pupitrul știrilor sportive ale Antenei 1 și era anul 2013. Vedeta a semnat un contract cu Prima, post care a fost cumparat de curand de Look TV. Crina Abrudan revine la TV Conform știridirecte.ro, postul…

- Soțul Daianei Anghel, Sorin Gonțea, a suferit un infarct marți, 1 decembrie. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre nefericitul incident in mediul online. Deși urma sa organizeze un concurs pe Instagram, Daiana a dezvaluit comunitații ca il va amana din cauza celor intamplate. Soțul Daianei Anghel a…

- Artistul CRBL a luat o decizie radicala in urma cu doua luni. Astfel, artistul și-a luat familia și s-a mutat in Spania. Dar ce este cu adevarat curios este motivul pentru care vedeta a renunțat la tot ceea ce avea in Romania, pentru a duce o viața noua peste hotare. Fosta vedeta Antena 1 e […] The…

- In februarie 2020, celebra Andreea Berecleanu zguduia media romaneasca prin plecarea din Atena 1. Au trecut noua luni de-atunci, iar acum Andreea ne surprinde cu un nou proiect. Andreea Berecleanu revine cu o super-emisiune In februarie telespectatorii Antena 1 și ai Observatorului de seara primeau…

- Fosta vedeta a Antenei 1, Crina Abrudan, a transformat o simpla plimbare cu cațelul ei, Lana, intr-un spectacol hot. Astfel, fosta vedeta de televiziune a purtat o ținuta care a atras atenția. Crina Abrudan a aparut fara sutien pe strada Crina Abrudan are varsta de 42 de ani, iar de 7 ani a renunțat…