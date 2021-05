Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de nedescris in localitatea Rahau din judetul Alba! Daniel, un tanar in varsta de 23 de ani, a fost ucis cu sange rece de barbatul care a facut o pasiune pentru iubita sa. Pastiu Alexandru nu a putut sa accepte relația dintre Daniel și iubita sa și i-a atacat cu un cuțit. Cadrele medicale nu…

- Un tanar foarte frumos si cuminte. Astfel este caracterizat pe scurt tanarul ucis cu mai multe lovituri de cutit luni dimineata, in jurul orei 04.00, in localitatea Rahau din judetul Alba.

- Alexandru Paștiu, barbatul din Alba care, pe fondul geloziei, a ucis un tanar de 22 de ani si a ranit-o pe iubita acestuia in varsta de 21 de ani, a fost arestat preventiv marti de catre Tribunalul Alba. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba, judecatorul…

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat mortal, iar iubita sa de 21 de ani a fost grav ranita de catre un barbat de 36 de ani, care a patruns, in noaptea de duminica spre luni, intr-o locuinta din localitatea Rahau in care acestia se aflau. Autorul a fost prins cateva ore mai tarziu intr-o…

- Crima șocanta intr-o localitate din Alba. Un tanar de 23 de ani a fost ucis in propria casa, iar iubita acestuia a fost grav ranita. Criminalul este un barbat de 36 de ani, care a fost prins intr-o padure din apropiere.

- Barbatul de 36 din Rahau, principalul suspect in cazul infioratoarei crime de la Rahau, a fost capturat la marginea localitații, dupa ce a ucis un tanar de doar 23 de ani și a ranit-o grav pe iubita acestuia, in varsta de 22 de ani. Cei care l-au imobilizat au incercat sa afle unde este arma crimei…

- Un barbat de 36 de ani a injunghiat mortal un tanar de 23 de ani, iar iubita acestuia a fost ranita. Din primele informații, tragicul eveniment s-ar fi produs in noaptea de 18 spre 19 aprilie, chiar in casa in care locuiau cei doi tineri. Din gelozie, barbatul de 36 de ani ar fi patruns in casa tinerilor…

- O crima teribila a avut loc in noaptea de luni spre duminica, in localitatea Rahau din județul Alba. Potrivit primelor informații, un barbat de aproape 40 de ani, a intrat in miez de noapte, in casa a doi tineri și i-a atacat cu un cuțit. Momentan, detaliile anchetei sunt incerte, insa, din cate se…