Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, barbatul acuzat ca a ucis o fata de 12 ani si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de omor calificat.Parchetul nu a anuntat trimiterea in judecata, insa dosarul apare inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti in data…

- Marcel Serbuc, 27 de ani, a fost trimis in judecata pentru omor calificat si talharie, transmite agenția News.ro. El este acuzat ca a ucis-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale. Barbatul a ascuns cadavrul copilei in lada canapelei, intr-un apartament din Sectorul 4 din București.Conform avocatului…

- Ilie Marcel Șerbuc, acuzat de uciderea unei fetite de 12 ani, pe care a ascuns-o in canapea, si-a recunoscut crima, anunța joi, 24 august, avocatul Adrian Cuculis, informeaza News.ro.Ilie Marcel Șerbuc, in varsta de 37 de ani, le-a spus anchetatorilor cum a ajuns sa o ucida pe fata concubinei sale.…

- Barbatul acuzat ca ar fi ucis-o pe fata de 12 ani a concubinei sale și a ascuns cadavrul intr-o canapea, a fost adus, marți, in țara, din Olanda. Anunțul a fost facut de catre ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care afirma ca „nimeni nu se poate sustrage raspunderii in fața justiției naționale” și…

- Justiția olandeza a decis ca barbatul, suspectat ca a ucis o pe fata și i-a ascuns trupul in lada canapelei, sa fie predat Romaniei. Hotararea Tribunalului Amsterdam este definitiva. Acum urmeaza procedura de predare a lui Șerbuc Ilie Marcel, procedura gestionata de Poliția Romana. Se estimeaza ca inculpatul…