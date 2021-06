Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Bruma, o asistenta din Padova, a devenit eroina pe o plaja din, Italia. Femeia a intervenit prompt atunci cand tatal unui baiețel in varsta de doar 10 ani a adus la mal trupul copilului care fusese inghițit de valuri intr-un moment de neatenție.Asistenta i-a facut baiatului masaj cardiac timp…

- O fetița romanca, in varsta de 5 ani, ar fi fost abuzata de un barbat de 60 de ani, in Ancona, regiunea Marche, Italia. Individul, de origine tunisiana, a respins pana acum acuzațiile care i-au fost aduse.

- Traiul la urban impune un ritm alert, este galagios si poluat, te tine departe de natura si devine din ce in ce mai scump. Asa ca multi sunt cei care hotarasc sa renunte la stilul asta de viata si se muta de la oras la sat. Suntem curiosi sa aflam povestile oamenilor care au facut acest pas si sa descoperim…

- ​Imaginile zilei vin din Italia, mai precis de pe o strada din orașul Napoli. O super mașina <dispare> din fața casei unde era parcata în doar câteva zeci de secunde. Hoțul este unul profesionist și se face nevazut cu o rapiditate demna de filmele de acțiune de la Hollywood, de tipul…

- Monica Gabor duce o viața de lux. Are o relație de dragoste cu multimilionarul chinez Mr. Pink, mananca in restaurante de renume, are o garderoba impresionanta, afaceri prolifice și intalnește oameni celebri. Printre toate activitațile sale, iși face timp și pentru prieteni. Fostul model a avut recent…

- O romanca din Italia a fost gasita fara viața, chiar in casa in care lucra de mai mult timp ca ingrijitoare a unui batran. Familia femeii a dat alarma, dupa ce nu a mai putut sa o contacteze preț de mai multe zile. S-a aflat ca și matușa romancei a avut parte de aceeași soarta, in urma cu doar cateva…