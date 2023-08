Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul va ajunge in fata instantei olandeze pe 2 august, zi in care judecatorii vor decide daca il extradeaza sau nu.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Surse din ancheta declarau, la scurt timp dupa ce barbatul a fost depistat, ca statul roman nu a trimis la timp in Olanda toate documentele necesare extradarii, potrivit Realitatea Plus.In cele din urma, dupa ce Tribunalul București a trimis toate documentele solicitate de judecatorii din Amsterdam,…

- Baiatul considera ca mama fetei a mințit cand a spus ca nu știa de crima. Fratele Anamariei a mai adaugat ca familia sa și-a facut o mulțime de scenarii, dupa ce sora sa vitrega nu a mai putut fi gasita. De asemenea, el a dezvaluit ca fata de 12 ani și mama ei au fost vazute impreuna de un vecin chiar…

- Marcel Ilie Șerbuc, barbatul suspectat de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze. Acesta a fost reținut in urma cooperarii dintre Poliția Romana și autoritațile din Regatul Țarilor de Jos,…

- Ilie Marcel Serbuc, suspectul principal in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins astazi, 10 iunie, in Olanda. In cazul sau, se deruleaza procedurile de extradare catre Romania, relateaza News.ro.Serbuc figura pe lista celor mai cautati fugari din Europa, el fiind considerat periculos.…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- Femeia a fost reținuta in urma cu doua zile, pe 6 iunie, in Spania și audiata privind decesul fetei sale. Ea a fost lasata in libertate, iar joi seara s-a intors in țara cu un autocar prin Vama Nadlac de unde a fost ridicata de poliție, relateaza Antena3.Ea urmeaza sa fie adusa in București unde va…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București clarifica, intr-un comunicat de presa, ca identitatea victimei din sectorul 4 și autorul crimei nu pot fi in prezent confirmate și infirmate, precizand ca cadavrul este considerat, in continuare, unul neidentificat.