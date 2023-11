Criminalul de la Livezile, arestat preventiv. Judecătorii cer măsuri de protecție pentru tatăl și fratele său, ambii cu handicap Barbatul care și-a omorat in bataie ginerele la Livezile a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatorii au cerut masuri de protecție pentru tatal și fratele sau, ambii fiind cu handicap și fiind in grija criminalului. In urma cu doua zile, un barbat de 51 de ani a fost omorat in bataie de un consatean de 37 de ani, cu care culmea fiica sa urmeaza sa aiba un copil. Echipajul medical ajuns la fața locului n-a mai putut sa-l salveze pe barbat, fiind nevoit sa declare decesul. Barbatul a fost identificat la scurt timp dupa incident și dus la audieri. In aceeași zi a fost reținut pentru 24… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

- Barbatul din Leșu, acuzat ca ar fi omorat un barbat din comuna Livezile, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri dupa-amiaza. „In baza art. 226 Cod procedura penala raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedura penala, art. 202 alin. 1 ș 3 Cod procedura penala, admite propunerea de arestare…

