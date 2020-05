Criminalitatea globala s-a adaptat la pandemia de coronavirus, avertizeaza directorul Interpol

Stiri pe aceeasi tema

- Interpol avertizeaza: ar putea aparea vaccinuri contrafacute! Pe piața circula sunt deja maști necertificate și dezinfectanți falsificați. In cazul in care va fi dezvoltat un vaccin impotriva COVID-19, exisa pericolul ca, profitand de cererea imensa, organizațiile criminale sa puna pe piața medicamente…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca mastile fabricate manual sau din panza/bumbac/tifon nu protejeaza impotriva infectiei cu coronavirus. "Organizatia Mondiala a Sanatatii si alte institutii internationale de sanatate publica mentioneaza foarte clar ca mastile fabricate manual sau din panza/bumbac/tifon…

- Multi europeni raman optimisti cand vine vorba de planificarea vacantelor de vara, in 2020, iar cele mai recente studii arata ca pasionatii de calatorii nu isi anuleaza planurile in intregime, ci doar le amana si isi ajusteaza bugetul. Conform unui sondaj realizat de LuggageHero, platforma…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Un al doilea deces provocat de coronavirus a fost inregistrat in Hong Kong, conform autoritatilor sanitare locale. Victima este un barbat in varsta de 70 de ani care a fost diagnosticat cu coronavirus in 14 februarie, anunta CNN. In prezent, sunt 62 de cazuri confirmate de coronavirus…

- Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o ancheta referitoare la falimentul operatorului aerian Alitalia, arata un document trimis persoanelor vizate…