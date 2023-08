Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul morții Alinei, care a fost ucisa de cea mai buna prietena. Loredana a incercat sa ascunde fapta, inclusiv de iubitul tinerei, Sergiu, care simțea ca este ceva in neregula cu tanara.

- Alina, fata ucisa cu sange rece la Mangalia, a avut parte de o viața extrem de chinuita și de grea. In urma cu trei ani, pe cand avea doar 15 ani, fata marturisea faptul ca tatal ei este extrem de violent și o bate pana la leșin. Fata explica atunci ca mama și sora ei au fugit la niște rude, dar ea…

- O femeie de 43 de ani, din Dambovița, banuita de savarșirea infracțiunii de efectuarea fara drept de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, a fost arestata. Aceasta a fost prinsa in flagrant de oamenii legii, miercuri, 19 iulie, in timp ce ar fi comercializat catre patru persoane…

- O femeie de 30 de ani, din județul Iași, a fost arestata preventiv, dupa ce a lovit-o pe mama concubinului. Impotriva ei fusese emis un ordin de protectie. Femeia de 30 de ani, pe fondul consumului de alcool, s-a deplasat la domiciliul mamei concubinului sau, din comuna Vladeni. Acolo, ea a provocat…

- Un minor de 17 ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis dar și cu amenda pentru ca a furnizat polițiștilor date false privind identitatea sa. Adolescentul a fost oprit de un echipaj de Poliție care se afla la control pe strada Grigore Alexandru Ghica pentru ca…

- In timpul funeraliilor lui Silvio Berlusconi, care au avut loc, miercuri, in Piazza Duomo din Milano, a avut loc o tentativa talharie, polițiștii arestand o tanara romanca in varsta de 21 de ani pentru furt din buzunare, relateaza Libero Quotidiano.La scurt timp dupa ora 15:00, in timpul ceremoniei…

- Tentativa de „substituire” a șoferului a avut loc sambata noapte in Springfield, statul american Colorado, dupa ce șoferul a fost tras pe dreapta de catre politisti pentru depasirea limitei de viteza, relateaza DPA, citat de Agerpres.„Soferul a incercat sa schimbe locul cu cainele sau care se afla pe…