Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de supraveghere a avizat favorabil cererea de extradare in Grecia a lui Konstantinos Passaris, care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru o crima comisa in anul 2001, potrivit stirileprotv.roPassaris a fost condamnat la inchisoare pe viața in anul 2003, dupa ce in anul…

- In urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Departamentului Consular al Ministerului Afacerilor Externe, la data de 27 octombrie 2019 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Republica Araba Siriana, prin Republica Irak, a doi cetateni romani. Repatrierea s-a realizat cu sprijinul…

- O romanca disparuta in 1999 in Italia a fost victima unui criminal in serie, arata o serie de descoperiri ale poliției, facute abia acum, dupa 20 de ani. Virginia Mihai a fost ucisa, tranșata și aruncata la porci de catre propriul soț. Individul, care e italian, era banuit ca a ucis și alte doua femei.…

- Un criminal in conducerea USR. Cum se face selecția oamenilor care ajung sa faca politica in Romania? Presa romaneasca dezvaluie lucruri șocante din trecutul unui lider al USR, noul partid de pe scena politica romaneasca, condus de Nicușor Dan. Un criminal a ajuns la conducerea USR Turda. Daniel Doboș…

- Samuel Little, un fost boxer in varsta de 79 de ani, este declarat oficial cel mai sangeros criminal in serie din Statele Unite. FBI a reusit sa elucideze 50 de crime dintre cele 93 marturisite de acest fiu al unei prostituate.

- Samuel Little, barbatul de 79 de ani care are deja doua condamnari pe viața pentru crima, a fost numit de Biroul Federal de Investigații (FBI) drept cel mai prolific criminal in serie din istoria țarii, dupa ce toate cele 93 de crime confesate de acesta au fost confirmate de

- Patricia Maria Tig, locul 140 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, duminica, in ultimul tur al calificarilor, cu scorul de 6-0, 6-2, pe sportiva norvegiana Ulrikke Eikeri, locul 244 WTA si cap de serie numarul 11, si a acces pe tabloul principal al turneului de categorie WTA International de la…