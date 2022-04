Stiri pe aceeasi tema

Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian.

Parchetul antiterorism francez a anunțat ca a deschis trei anchete privind posibile crime de razboi in Ucraina, legate de acte impotriva cetațenilor francezi in aceasta țara, invadata de Rusia de la sfarșitul lunii februarie, transmite Reuters.

Rusia a pierdut 17.700 de soldați in timpul invaziei, susțin oficialii din Ucraina, potrivit Sky News.

Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News, potrivit Mediafax.

Rusia a recunoscut vineri ca a inregistrat 1.351 de morti in armata sa de la inceputul ofensivei militare in Ucraina in urma cu o luna, acuzand tarile occidentale ca fac o "greseala" atunci cand livreaza arme Kievului, relateaza AFP.

Militarii ruși sufera de degeraturi și lupta pentru a avea acces la hrana, afirma un oficial american din domeniul apararii, citat de Sky News.

Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl.

Turcia nu poate bloca accesul navelor de razboi rusesti in Marea Neagra prin stramtorile sale, asa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact international care permite navelor sa revina la bazele lor, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters.