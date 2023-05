Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) si-a exprimat joi "stupefactia" si "revolta" fata de decizia Parchetului General de a clasa un dosar referitor la crime comise de regimul comunist privind sute de copii care au fost supusi la tratamente neomenoase…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului trage un SEMNAL DE ALARMA dupa CLASAREA de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia de Urmarire Penala, a unuia dintre cele mai importante dosare de crime comise de regimul comunist. Potrivit unui comunicat oficial,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) trage un semnal de alarma cu privire la clasarea de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmarire Penala, a unuia dintre cele mai importante dosare de

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, anunța ca va marca Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989, printr-o serie de evenimente ce vor avea loc la Ramnicu Sarat, in intervalul 9 – 10…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat joi, 9 martie, in ședința de Guvern, ca materia „Istoria Comunismului”, care a fost inclusa in proiectul noilor Legi ale invațamantului preuniversitar „Romania Educata”, va fi obligatorie in școlile din Romania. „Pentru ca astazi, așa cum a spus domnul prim-ministru,…

- Articolul Ziua Deținuților Anticomuniști, marcata joi și vineri la Ramnicu Sarat, prin ample activitați comemorative se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, vor marca…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) isi exprima satisfactia pentru introducerea, prin proiectul de lege a invatamantului preuniversitar „Romania educata”, a disciplinelor scolare „Istoria comunismului in Romania” si „Istoria Evreilor. Holocaustul”,…

- Disciplina școlara “Istoria comunismului in Romania” a fost introdusa in Proiectul de lege a invațamantului preuniversitar, transmite Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Exilului Romanesc (IICCMER) intr-un comunicat de presa. Noua materie devine parte a proiectului “Romania educata”,…