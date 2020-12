Crime+Investigation transmite, in exclusivitate, serialul documentar „Criminali cu sange rece” Crime+Investigation difuzeaza, in exclusivitate, incepand din 4 ianuarie, in fiecare zi de luni pana vineri, de la ora 21:00, serialul documentar „Criminali cu sange rece” , ce prezinta imaginea ținutului de poveste Alaska dintr-o alta perspectiva: cea care ascunde unele dintre cele mai violente crime ale lumii și lupte pentru supraviețuire, atat impotriva duritații naturii, cat și a omului. Pe teritoriul rece al Alaskai oamenii dispar cu o frecvența ingrijorator de ridicata, ținutul fiind cunoscut pentru cazuri de dispariție cu greu rezolvate, unele dintre ele ramanand și in prezent fara soluționare.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

