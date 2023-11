Crime și violențe. Bandele de migranți zburdă în progresista Suedie Suedia, renumita pentru valorile sale progresiste, a trecut de la unul dintre cele mai scazute niveluri de impușcaturi mortale din Europa la unul dintre cele mai ridicate in doar un deceniu. Bande criminale bine organizate sunt conduse in mare parte de imigranți de a doua generație. Mulți dintre faptași sunt chiar și minori, pregatiți pentru […] The post Crime și violențe. Bandele de migranți zburda in progresista Suedie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

