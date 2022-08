Anna Kane, in varsta de 26 de ani, a fost gasita moarta prin strangulare in octombrie 1988 in Pennsylvania. Cu testele ADN dintr-o scrisoare trimisa la un ziar local a fost identificat in cele din urma pe ucigașul ei ca fiind Scott Grim, care a murit in 2018, potrivit Sky News.

