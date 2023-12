Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani, din comuna Slatioara, județul Olt, a fost ucis cu brutalitate. A fost decapitat și i s-a taiat un braț, noteaza Mediafax.Polițiștii au constatat, miercuri, ca intr-o locuinta sociala apartinand primariei localitatii este cadavrul unui barbat decapitat, cu detasarea bratului…

- Caz șocant in Prahova, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost ucis de un vecin. Potrivit primelor informații, victima ar fi avut o datorie de 2.000 de lei la ucigaș. In trecut, criminalul și-a omorat mama, insa a fost eliberat condiționat și iata ca a curmat o alta viața.

- Caz șocant in Dambovița! Un tanar de 35 de ani, din Crangași, a fost reținut de polițiști dupa ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi incendiat un barbat din Boteni, in varsta de 40 de ani. Incidentul s-a petrecut, marți, 3 octombrie, intr-un magazin din localitatea Boteni, comuna Conțești. Cum a…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident rutier produs astazi pe DN 64, la Ganeasa, judetul Olt. Din primele verificari la fata locului, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autoturisme, respectiv un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani, din municipiul…