- O crima cutremura Italia, care se confrunta cu o criza medicala fara precedent, in plina pandemie de coronavirus. O doctorița a fost ucisa de iubitul ei, infirmier in spitalul in care lucra și ea, sub pretextul ca l-ar fi infectat cu coronavirus. Antonio De Pace, in varsta de 28 de ani, a sunat la poliție…

- Patru membri ai aceleiași familii din New Jersey au murit, dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Potrivit Daily Mail, cei patru participasera la o un eveniment in familie, alaturi de mai multe rude. Alte doua rude diagnosticate cu coronavirus sunt in stare grava la spital. „Este absolut ireal.…

- Conectata la un tub de oxigen, ca sa poata respira, Daniela, medic veterinar, vorbește despre suferința cauzata de coronavirus, de pe un pat de spital din Italia: „Imi pare rau pentru modul in care ma vedeți acum. Sunt inchisa și izolata intr-o camera din spital. Nu pot sa deschid fereastra.”

- Barbatul de 52 de ani din Constanța, infectat cu coronavirus, este asistent șef in cadrul Spitalului Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei”. Autoritațile au refacut traseul barbatului din ultimele zile, dupa ce acesta a declarat ca nu a fost plecat in afara țarii și nici nu a intrat in contact cu…

- Cu privire la cetațeanul ucrainean infectat cu COVID-19 și care ar fi revenit din Italia, prin Romania, Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca, la acest moment, autoritațile romane sunt in dialog cu autoritațile ucrainene pentru verificarea traseului acestuia și obținerea datelor necesare…