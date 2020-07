Un barbat și-a strans de gat un coleg pana a murit, in localitatea Chișoda din județul Timiș. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, procurorii au dispus luni punerea in mișcare a acțiunii penale fața de M.S.S., pentru omor. M. Ș. S. este banuit ca, duminica seara, intr-un imobil din localitatea Chișoda, comuna Giroc, l-a […] Articolul Crima in apropiere de Timișoara. Un barbat și-a strans de gat un coleg de munca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .