A fost efectuata prima retinere in cazul afaceristului sibian omorat in bataie si jefuit in propria casa, fiind vorba despre un barbat de 44 de ani din localitatea Dumbravita, judetul Timis, acuzat ca i-ar fi ajutat pe cei trei autori ai crimei si talhariei, cu gazduirea lor si pe unul dintre acestia l-a sprjinit ca sa plece deja din tara, a anuntat prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, printr-un comunicat de presa. „Tot astazi, procurorul criminalist…