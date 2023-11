Stiri pe aceeasi tema

- O casa nelocuita, aflata peste drum de vila lui Kreiner se afla in atenția polițiștilor. Faptașii sunt suspectați ca ar fi pandit de acolo, timp de cateva zile, inainte de a da atacul.Cum a murit Adrian Kreiner. Ce arata, de fapt, rezultatul autopsieiOmul de afaceri Adrian Kreiner dormea in momentul…

- Lucrurile devin tot mai complicate in cazul asasinarii omului de afaceri din Sibiu/ Detalii importante ies la ivealaTot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, a murit…

- Expertul criminolog Dan Antonescu a declarat pentru „Adevarul” ca exista unele semne de intrebare in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate de trei barbați cu cagule care au intrat in casa lui.

- Tot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, care a murit dupa o bataie crunta aplicata de 3 indivizi veniți sa-l jefuiasca in propria locuința, la Sibiu.

- Milionarul din Sibiu batut zeci de minute de trei barbați care i-au intrat in casa aflata la cateva sute de metri de reședința prezidențiala a murit la spital. Crima care a zguduit lumea afacerilor din Ardeal, in care barbatul era cunoscut pentru investițiile in criptomonede, dar și pentru pasiunile…

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…

- Elevul de la Liceul Militar din Craiova care a injunghiat mortal o minora de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19 ani a fost trimis in judecata. Procurorii au finalizat ancheta in cazul fiului de polițist din Dolj , iar detaliile care apar in rechizitoriu sunt șocante.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta continua cercetarile specifice in cazul crimei de la Mangalia In dosar, principala suspecta este o tanara ndash; Loredana Atanasoaie ndash; suspectata ca si a ucis prietena din copilarie, pe Alina. Victima a fost ucisa si bagata intr…