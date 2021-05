Crima care a șocat Grecia: O tânără mamă a fost sugrumată în fața bebelușului său Trei hoti au sugrumat marti o tanara mama in fata copilului ei de 11 luni dupa ce au patruns in casa acesteia dintr-o suburbie a Atenei si i-au legat sotul, a informat politia, potrivit Reuters. Hotii au fugit apoi cu bani si cu bijuterii. Victima, in varsta de 20 de ani, se nascuse in Grecia, dar avea un pasaport britanic, a precizat politia. Sotul ei, un pilot in varsta de 33 de ani, a supravietuit. Hotii au ucis si cainele familiei pe care l-au lasat spanzurat de gardul casei din suburbia Glyka Nera, a adaugat politia. Chiar daca grecii sunt obisnuiti cu reglarile de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

