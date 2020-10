Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 9 octombrie 2020 Ortodoxe: Sf Apostol Iacob al lui Alfeu Greco-catolice: Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic și Atanasia Romano-catolice: Ss. Dionisie, ep. si ins., m. *; Ioan Leonardi, pr. *; Abraham, patriarh CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE 2020. Cine a…

- In fiecare an, pe 9 octombrie, este sarbatorit un mare sfant. Putini sunt credinciosii care stiu ca unul dintre cei 12 apostoli este praznuit in aceasta zi, conform calendarului ortodox. Calendar ortodox. Ce mare sfant este praznuit pe 9 octombrie Conform calendarului ortodox, pe 9 octombrie este praznuit…

- Potrivit calendarului ortodox, miercuri, pe data de 7 octombrie, este mare sarbatoare! Asta pentru ca fiecare bun creștin sarbatorește mai mulți sfinți importanți! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru ca sa-ți mearga bine!

- Sarbatori religioase 6 octombrie 2020 Ortodoxe: Sfantul Apostol Toma Greco-catolice: Sf. ap. Toma Romano-catolice: Sf. Bruno, pr. CALENDAR ORTODOX 6 OCTOMBRIE 2020. Sfantul Apostol Toma, ocrotitorul celor intarziati Sfantul Apostol Toma era originar din Galileia. Numele de Toma…

- Sarbatori religioase 21 septembrie 2020 Ortodoxe: Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat Greco-catolice: Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. Iona Romano-catolice: SS. Matei, ap. si ev.; Iona, profet CALENDAR ORTODOX 21 SEPTEMBRIE 2020. Cine este Sfantul Proroc Iona Sfantul…

- Azi, credinciosii praznuiesc Inaltarea Sfintei Cruci. Este o zi importanta in calendarul crestin-ortodox. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii crucii. In popor, Inaltarea Sfintei Cruci se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.…

- Romanii sarbatoresc astazi Schimbarea la Fata a Domnului. Pentru crestinii ortodocsi si catolici reprezinta o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insuși. Sarbatoarea, numita in popor Pobreajenul, inseamna desparțirea de vara, potrivit volumului ”Spațiul și timpul in tradițiile…