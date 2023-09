Creșteri substanțiale de capital pentru băncile din România, în 2022 La finele anului 2022, bancile din Romania cumulau un capital total de 63,5 miliarde de lei, inregistrand o creștere de 10% fața de anul 2021, a anunțat BNR. Nu mai puțin de 25 de instituții de credit și-au marit capitalul, in timp ce doar șapte banci și l-au redus. Anul trecut, in ansamblu, bancile din țara noastra și-au marit capitalul cu 5,5 miliarde de lei fața de 2021, cumuland in total peste 63 de miliarde de lei, a anunțat Banca Naționala a Romanei. Lider in topul bancilor, in funcție de valoarea fondurilor proprii deținute la final de 2022 a fost Banca Transilvania cu 11,69 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

