Stiri pe aceeasi tema

- Din ideea de a se lauda peste câteva luni, probabil, ca nu mai sunt mulți angajați cu salariul minim în România „datorita Guvernului” și ca „uitați ce masuri bune am luat”, chiar daca ar fi vorba de 1 leu, prevederile privind salariul minim pentru 24 de luni…

- Valoarea punctului de amenda ar putea crește cu peste 75% anul viitor, in urma deciziei Executivului de a majora salariul minim. Salariul minim brut pe țara pentru anul 2022 a fost oficializat, valoarea acestuia fiind stabilita la 2.550 de lei. In prezent, salariul minim brut pe tara are valoarea de…

- Ordonanța de urgența (117/2021) pentru combaterea „muncii la gri” a aparut, marți, in Monitorul oficial. Din 20 octombrie se pot da amenzi de pana la 200.000 de lei pentru munca la gri, in timp ce pentru intarzierea salariului amenda poate ajunge pana la 10.000 de lei pentru fiecare salariat aflat in…

- Hotararea de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie a fost deja publicata in Monitorul Oficial, astfel incat venitul minim brut lunar va fi de 2.550 lei, respectiv 1.524 lei „in mana”, adica cu 138 de lei mai mult decat in acest an.

- Salariul minim in 2022 este de 2.550 lei brut, reprezentand o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotararii publicate in Monitorul oficial. O persoana platita cu salariul minim va primi in mana 1.524 lei , adica cu 138 lei mai mult, potrivit hotnews. De data aceasta nu se va mai…

- Salariul minim în 2022 este de 2.550 lei brut, reprezentând o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotarârii publicate în Monitorul oficial. O persoana platita cu salariul minim va primi în mâna 1.524 lei, adica cu 138 lei mai mult.De data…

- „Concordia a propus o creștere salariala cu 8% anul acesta și un calendar de creșteri anuale, însa Guvernul a decis sa mareasca cu 10,9%, bazându-se pe o formula cu care noi nu suntem de acord, pentru ca ia in considerare de mai multe ori inflația si creșterea productivitații. Masura…

- Guvernul propune cresterea salariului minim cu 10,9%, de la 1 ianuarie, de la 2.300 la 2.550 de lei. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca se estimeaza peste 1,9 milioane de beneficiari, impactul bugetar depașind 1,8 mld. lei. ”As vrea sa aprobam in premiera, sa avem o varianta a salariului…