Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, un proiect care vizeaza cresterea numarului de consilieri scolari psihologi, incepand cu anul scolar 2021-2022, in scopul asigurarii asistentei psihologice, a serviciilor de evaluare si de orientare scolara si profesionala.



Proiectul, initiat de deputatul USR Cristina Ionela Iurisniti si semnat de parlamentari din tot spectrul politic, are ca obiect de reglementare completarea art. 83 din Legea Educatiei Nationale, urmand ca incepand cu anul scolar mentionat unui post de consilier scolar din cabinetele de asistenta psihopedagogica…