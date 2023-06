Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Carei anunța Dezbatere Publica pentru stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2024. Dezbaterea publica de la Primaria Carei presupune studierea materialelor referitoare la propunerile de marire a taxelor și impozitelor cu 13,8% și trimiterea in scris a observațiilor pe adresa de mail…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt, ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat in sedinta Consiliului General de joi, despre proiectul pentru taxele si impozitele pentru anul 2024, ca este o obligatie legala pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflatiei si este singura majorare pe care primarul o propune.Primarul…

- Nu este insa singura masura fiscala pe care Romania ar trebui sa o ia, potrivit raportului dat de Banca Mondiala.REFORMELE CERUTE DE BANCA MONDIALAREFORMELE PROPUSE DE BANCA MONDIALA (ilustram cu Guvernul)- Introducerea impozitarii progresive;- Eliminarea scutirilor din sectoarele IT și construcții;-…

- Printre cei care nu apar in Revisal, potrivit legii, sunt militarii, structuri ale MAI, SRI, SIE, STS, SPP, parlamentarii, unii demnitari, primarii si magistratii. Totodata, aceste domenii cu angajati care nu apar in Revisal sunt tot cele in care sunt foarte multi beneficiari de pensii speciale. Bugetari…

- Coaliția de guvernare a analizat posibilitatea impozitarii salariilor mai mari decat venitul președintelui, insa pana in prezent nu a fost luata o decizie in acest sens. Premierul Nicolae Ciuca a exclus scenariul supraimpozitarii, context in care se discuta doar despre impozitarea unor venituri.