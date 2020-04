Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin experimental pentru noul coronavirus va fi testat in curand și in Romania. Iar cercetarile ar putea fi terminate in aproximativ un an. Abia dupa aceea, in funcție de rezultate, serul va putea fi folosit la scara larga.

- ​Dupa câțiva ani de politici fiscale exuberante, România se confrunta cu o tranziție dificila, dar inevitabila, catre un cadru bugetar mai prudent. Creșterea economica ar putea sa scada pâna la + 1,8% în 2020, de la + 4,1% în 2019. Economia României este lovita de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE, la sectiunea „Atentionari de calatorie – Europa – COVID-19”, potrivit Agerpres. De exemplu, in cazul Italiei, MAE recomanda…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica…

- Cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in anii 2020-2021 in raport cu anul 2019, dar va ramane solida, cu un ritm asteptat sa coboare doar in 2021 vizibil sub cel potential, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 7 februarie 2020.…

- Romania a avut a doua crestere economica din Europa in ultimul trimestru al anului trecut, in comparatie cu anul precedent. Fata de trimestrul precedent, cresterea economica a Romaniei se plaseza pe primul loc, arata Eurostat, potrivit Mediafax.Cresterea PIB din Romania si trimestrul IV al…