Stiri pe aceeasi tema

- Franța a inregistrat 10.593 cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore, stabilind un nou record in ceea ce privește bilanțul zilnic. In Hexagon, numarul total de infectari cu coronavirus a ajuns la 415.481, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații, conform Reuters.Recordul anterior a fost de 10.561 și a fost inregistrat…

- Numarul cazuri de coronavirus din județul Suceava a scazut sambata, 15 august, in comparație cu cel raportat vineri. Daca ieri in județul Suceava au fost 20 de cazuri noi, sambata au fost raportate inca 29 de imbolnaviri cu Covid-19 in randul sucevenilor. De la inceputul pandemiei și pana in ...

- Numarul de cazuri noi raportate zilnic s-ar putea stabiliza, in urmatoarele saptamani, insa situația din Romania ramane delicata. Ministrul Sanatații a avertizat ca ne putem confrunta, in urmatoarea perioada, cu „scenariile pe care le vedeam in martie-aprilie in Spania si Italia”.

- Raul Patrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, spune ca in plina pandemie de coronavirus trebuie sa dam dovada de responsabilitate. Transmite ca personalul medical de la spitalul pe care il conduce a fost și este pe baricade și spune ca sunt „intoxicari care duc la o creștere masiva a numarului…

- Numarul de cazuri de coronavirus in Romania a ajuns la 35.003, dupa ce, joi, au fost raportate 777 de noi persoane depistate cu COVID-19. In total, au fost externați 22.189 de pacienți vindecați, iar 1.971 de oameni au murit.

- UPDATE: Numar record de noi cazuri de coronavirus, in Romania! Alte 777 de noi imbolnaviri au fost raportate joi in Romania, bilanțul ajungand la 35.003 potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Ministrul bulgar al sanatatii, Kiril Ananiev, a precizat ca analiza realizata in ultimele 10 zile a indicat ca numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 este in crestere si a trecut de pragul critic de 200 de imbolnaviri pe zi. „Dupa cum am promis, daca vom atinge acest nivel de infectie, va trebui…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate...