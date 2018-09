Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina se extinde si in zona de campie a judetului Buzau. Patru porci dintr-o microferma de la Puiesti au murit, doi azi-noapte si doi astazi. Medicul veterinar a fost sesizat de proprietar, iar apoi la fata locului s-a deplasat echipa de interventie rapida de la DSVSA Buzau.

- Pesta Porcina Africana a lovit napraznic Romania in ultimul an, dar suntem departe de a fi cea mai expusa țara din Europa la acest capitol. In Romania sunt 775 de focare de infecție , in timp ce in țarile vecine numarul acestora depașește chiar și mia. Astfel ca, potrivit informațiilor Libertatea, in…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania il taxeaza pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a declarat ca Romania nu poate face fața epidemiei de pesta porcina pentru ca ”in Romania nu exista specialisti si facultati care sa pregateasca specialisti in pesta porcina africana".”Nu exista…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania au reacționat dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ieri in conferinața de presa ca Romania nu are medici veterinari specializați pe pesta porcina africana . „Nu exista in nici o țara din lume medici veterinari specialiști in pesta porcina…

- Romania nu are specialisti, asa ca autoritatile nu pot decat sa puna in aplicare procedurile europene, inclusiv sacrificarea animalelor din zona focarelor. Petre Daea, ministrul Agriculturii: "In Romania nu exista niciun specialist. N-a fost o boala cunoscuta, care sa manifeste interes pentru cercetare,…

- Fermierii nu vor putea recolta culturile din zonele prin care au trecut mistretii infectati cu pesta porcina, in schimb vor fi obligati sa le arda, a decis ministrul Agriculturii. Proprietarii de terenuri trebuie sa detina dispozitive pentru imprastierea substantelor dezinfectante si sa dezinfecteze…

- “Este inadmisibil ca in timp ce zeci de mii de porci sunt sacrificati pe teritoriul Romaniei si industria carnii de porc este pusa pe butuci - cu pierderi de miliarde de euro - nimeni sa nu raspunda pentru acest dezastru.Inca de anul trecut, de la aparitia primului caz de pesta porcina in Romania,…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…