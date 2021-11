Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile încep sa revina ușor cu picioarele pe pamânt. Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a modificat estimarile pentru anul în curs și pentru 2022. De precizat ca Guvernul se uita pe aceste date când face bugetul și rectificarile bugetare, fiind o instituție…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, 2,118 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 22,9% (394.800 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 7%, fata de o crestere de 6% cat estima in primavara, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara…

- Aproximativ unul din trei angajati din economie are in prezent contract de munca cu salariu mai mic decat valoarea salariului minim anuntata pentru anul viitor, a aratat marti ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, noteaza Agerpres. „Este prima data in istoria recenta…

- Agricultura, cel mai important sector economic din punctul de vedere al angrenarii fortei de munca, insa cu o pondere mica in PIB, de doar 4%, ar urma sa creasca din punctul de vedere al valorii adaugate brute (VAB) cu aproape 15% in 2021, dupa o cadere de 16% in 2020. Datele sunt publicate…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza indica in prognoza de vara evoluția salariului mediu net pe economie pentru urmatorii cinci ani. Astfel, un angajat roman va ramane in mana, in anul 2021, in medie, cu 3.417 lei pe luna. Potrivit prognozei, creșterea salariului este de 7,2% fața de…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in crestere la 7% estimarea privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in 2021, la 1.174,9 miliarde de lei, potrivit prognozei de vara a institutiei pentru 2021-2025. CNSP estimase, in prognoza de primavara, o crestere a Produsului Intern…