Circulația variantei Delta a coronavirusului a dus la o creștere alarmanta a numarului de cazuri in Cuba, a anunțat, miercuri, Organizația Panamericana a Sanatații. „Cazurile de Covid-19 si decesele se inmultesc in Cuba, unde multe provincii se confrunta cu cresteri dramatice ale infectarilor”, a declarat Carissa Etienne, directoarea OPS, agentia regionala a Organizatiei Mondiale a […] The post Creștere alarmanta a numarului de imbolnaviri in Cuba, din cauza variantei Delta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .