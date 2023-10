Stiri pe aceeasi tema

- Raportul INSP a aratat ca 83.587 de cazuri de gripa clinica, IACRS și pneumonii au fost reportate pe intreg teritoriul țarii, ceea ce poate fi un semnal important pentru medicii și autoritațile sanitare cu privire la evoluția epidemiologica in aceasta perioada a anului. „In saptamana 9 – 15 octombrie…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 octombrie, au fost confirmate 63 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 14 sunt variante de interes.Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…

- Sezonul gripal a debutat Institutul National de Sanatate Publica anunta primele infectii oficiale din noul sezon gripal, cu debut in Saptamana 2 8 octombrie 2023.In saptamana 02.10.2023 ndash; 08.10.2023 S40 2023 au fost raportate: 73.042 cazuri de infectii respiratorii gripa clinica, IACRS si pneumonii…

- Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP) avertizeaza ca, in ultimul deceniu, in țara noastra, s-a dublat prevalența tulburarilor mintale și de comportament, ajungand ca, in 2021, sa avem 3 cazuri la 100 de persoane. Potrivit datelor INSP, in 2012, prevalența acestui tip de tulburari era de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca in saptamana 28 august - 3 septembrie au fost confirmate 53 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 21 sunt variante de interes.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat joi despre numarul de cazuri de infectari cu virusul West Nile, din ultimele doua luni, și a transmis populației recomandari, noteaza Agerpres. Au fost confirmate 28 de cazuri cu infectie cu virusul West Nile, de la inceputul perioadei de supraveghere…

- Șapte cazuri de infecție cu virusul West Nille și trei decese, confirmate in Romania. Atenționarile specialiștilor INSP Institutul National de Sanatate Publica a comunicat, marți, ca au fost confirmate șapte cazuri de infectie cu virusul West Nile. Acestea au fost inregistrate de la inceputul perioadei…