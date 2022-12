Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sanatate Publica Iași, in saptamana 05.12.2022 – 11.12.2022, s-au inregistrat 6880 cazuri de infecții respiratorii acute: 5694 sunt infecții virale ale cailor respiratorii superioare,…

- In ultima saptamana, numarul iesenilor diagnosticati cu infectii respiratorii acute s-a mentinut in crestere cu 5- fata de saptamana anterioara. In perioada 21 – 27 noiembrie au fost inregistrate 7.264 de cazuri, dintre care 6.074 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare, iar 1.189 sunt…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu infectii respiratorii acute a crescut in saptamana precedenta fata de perioadele anterioare din luna noiembrie, ajungand la peste 1.400 cazuri in intervalul 21 - 27 noiembrie, fata de circa 1.000 de cazuri saptamanal in prima jumatate a lunii, potrivit purtatorului…

- A fost confirmat in Iasi primul caz de gripa din acest sezon, fiind vorba despre un pacient din grupa de varsta 50 – 64 de ani. Acesta a fost diagnosticat prin intermediul medicului de familie. In acelasi timp, numarul iesenilor care se imbolnavesc in aceasta perioada de viroze respiratorii si pneumonii…

- Tot mai multi ieseni se imbolnavesc in aceasta perioada de viroze respiratorii si pneumonii, numarul cazurilor noi diagnosticate fiind in continua crestere de la o saptamana la alta. Astfel, in perioada 31 octombrie – 6 noiembrie au fost inregistrate 4.938 cazuri de infectii respiratorii acute, din…

- In aceasta perioada in care numarul virozelor respiratorii este in continua crestere, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi vin cu o serie de recomandari pentru a limita extinderea acestora. Acestia recomanda sa evitam, pe cat posibil, aglomerarile umane si contactul cu persoanele…