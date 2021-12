Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Apple au inregistrat o evolutie puternica in 2021, plus 38%, si au nevoie de o crestere de doar 3% pentru ca gigantul american sa atinga o capitalizare de 3 trilioane de dolari (3.000 mld. dolari), borna nedepasita pana acum de nicio companie, potrivit Barron’s. Raliul include un…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,1%, iar S&P 500 cu 2%. Actiunile din sectorul tehonologiei au crescut puternic, investitorii lasand deoparte ingrijorarile provocate de omicron. Actiunile Okta and Crowdstrike au urcat cu circa 5%, iar Adobe cu peste 3%. Tiutlurile intele au avansat…

- Indicii bursieri de pe Wall Street si-a revenit luni, dupa declinul accentuat consemnat vineri, in urma declaratiilor presedintelui Biden care a exclus adoptarea unor restrictii din cauza variantei omicron a noului coronavirus, transmite Reuters. Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,16%,…

- Vanzarile cu amanuntul din Statele Unite au crescut in octombrie, americanii incepand devreme cumparaturile de sarbatori pentru a evita sa gaseasca rafturile goale, pe fondul lipsei unor bunuri din cauza pandemiei de Covid-19, dand economiei un impuls la inceputul trimestrului patru, transmite Reuters.…

- Datele solide publicate marti de Departamentul pentru Comert sugereaza ca inflatia ridicata nu a diminuat inca cheltuielile, chiar daca ingrijorarile legate de cresterea costului vietii au facut ca increderea consumatorilor sa scada la un minim al ultimilor 10 ani la inceputul lunii noiembrie. Cresterea…

- Conform INSP, 30,7% din totalul cazurilor de COVID-19 din ultima saptamâna s-au înregistrat în București, Cluj, Prahova, Bihor și Timiș. Aceleași date arata ca 73,7% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate. Un procent de 27% din numarul…

- Raportul publicat vineri de Departamentul pentru Comert, care arata ca inflatia s-a mentinut ridicata in august, semnaleaza riscul ca cheltuielile de consum sa fi stagnat in trimestrul al treilea, chiar daca au fost mai mari in spetembrie. La calculul PIB este luata in calcul inflatia ajustata sau asa-numitele…

- „Situatia este una ingrijoratoare si acest lucru il vedem cu totii. Avem cresteri continue in fiecare saptamana. Intr-o saptamana am avut o dublare, deci saptamana trecuta a inceput-o cu doua mii cinci sute, am terminat-o cu cinci mii si ceva de cazuri. Asta ne atrage atentia ca suntem intr-o faza in…