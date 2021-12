Crește salariul mediu brut: La ce suma va ajunge venitul de la 1 ianuarie 2022 Crește salariul mediu brut: La ce suma va ajunge venitul de la 1 ianuarie 2022 Incepand cu 1 ianuarie 2022, potrivit noilor norme legislative adoptate de Guvern, caștigul salarial mediu brut se va majora pana la 6.095 de lei. Prin urmare, de la 5.380 de lei cat este in prezent, caștigul salarial brut va crește și va ajunge la valoarea de 6.095 de lei. Potrivit Legii 263/2010, majorarea salariului mediu brut va influența in mod direct și valoarea ajutorului de deces, acesta din urma calculandu-se in funcție de valoarea…