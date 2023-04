Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au adoptat, miercuri, un proiect de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, potrivit caruia suma asigurata pentru o locuința de tip A, una dintre cele mai rezistente, va crește la 130 de lei pe an, fața de 100 de lei…

- Deputatul Brian Cristian: o noua lege privind protecția arborilor seculari! „Mii de arbori seculari, unii cu o deosebita valoare culturala și istorica, vor fi mai bine protejați odata ce va intra in vigoare legea colegei mele, vicepreședinta Comisiei de Mediu din Camera Deputaților, Diana Buzoianu,…

- Este vorba de un amendament prin care se introduc no iactivitați la calculul de 75 la suta din cifra de afaceri a companiilor care vor plati taxa de sol. Mai exact se introduce și fabricarea produselor prin prelucrarea petrolului, anunța Realitatea PLUS.Specialiștii susțin ca OMV Petrom va trebui sa-și…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de modificare a Legii privind protectia avertizorilor in interes public. Deputatii au aprobat modificarea legii in forma venita de la Senat. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Aprobarea cererii de plata numarul doi din PNRR…

- Deși polițele RCA au explodat, in ultimul an, exista o metoda legala, dar mai puțin utilizata, prin care ne putem reduce costurile. a fiecare inceput de an, Autoritatea de Supraveghere Financiara publica tabelul cu prețul de referința pentru polițele RCA. In funcție de mașina, de varsta șoferului, dar…

- Senatul inasprește pedepsele pentru fraude privind plata TVA care afecteaza resursele bugetului UE, limitele fiind intre 7 și 15 ani de inchisoare. Dupa votul din Senat, inițiativa merge la Camera Deputaților, care este for decizional.

- Camera Deputatilor a adoptat propunerea legislativa a PNL care reglementeaza modalitațile de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare de catre producatorii agricoli, depozitarii, procesatorii și comercianții la nivel national. Metodologia de colectare, centralizare și prelucrare a…