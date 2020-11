Stiri pe aceeasi tema

- 10 persoane au decedat și mai multe au suferit rani grave in incendiul ce a avut loc sambata dupa-amiaza la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Printre victime se pare ca se numara și medicul de garda, ce a incercat sa salveze pacienții. Un incendiu puternic a izbucnit sambata…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie preia ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, anunta Romania TV. 10 persoane au murit intr-un incediu la Spitalul din Piatra Neamt. Cele 10 victime erau pacienti. Alte persoane…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, se va deplasa de urgența in aceasta seara la Piatra-Neamț pentru evaluarea situației de la Spitalul Județean, unde zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI, in urma unui incendiului devastator.Din informațiile pe care le deținem pana in prezent un…

- Sectia de terapie intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova lucreaza la capacitate maxima de o buna perioada de timp. Zilnic apar situatii cu pacienti care ar trebui transferati la alte spitale suport pentru a le face loc pacientilor critici intr-un salon ATI. Insa, de multe ori, acesti…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declart, vineri, ca in judetul Suceava capacitatea in sectorul ATI pentru COVID poate creste cu 20 de paturi la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava si cu alte cinci paturi la Spitalul Municipal Radauti, iar cinci paturi sunt tinute in rezerva la Spitalul…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava dispune, in prezent, de 299 de paturi libere, dintre care 33 pentru pacientii cu COVID-19, alte 181 in sectorul non-COVID si 85 pentru zona tampon, iar la Sectia ATI este disponibil un singur pat pentru pacientii cu COVID-19, a informat, miercuri, Prefectura…

- “Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie Romaniei aproximativ si am mers pana la 10.700.000 de cetateni care ar trebui sa faca acest vaccin. La nivelul Comisiei Europene s-au incheiat contracte, sunt discutii cu mai multe firme, s-au incheiat contracte cu mai multe firme. (…)…