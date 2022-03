Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, care depașește cu mult obiectivul ținta al Bancii Centrale Europene (BCE). Analistii se asteapta ca tendinta sa continue, ceea ce este un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters.

- Vanzarile globale de semiconductori au crescut anul trecut cu 26,2%, atingand o valoare record de 555,9 miliarde de dolari, iar prognozele pentru acest an arata o crestere de 8,8%, pe masura ce producatorii de cipuri continua sa isi extinda capacitatile de productie pentru a face fata cererii, a anuntat,…

- Majorarile prețurilor la energia electrica, gaze naturale și materii prime, evoluția pandemiei, incertitudinile fiscale si actiunile altor banci centrale din regiune au determinat BNR sa renunțe la politica pașilor mici, folosita in precedentele trei sedinte de politica monetara. Pentru a combate inflația…

- Danemarca devine de marti prima tara din Uniunea Europeana care va ridica toate restrictiile anti-Covid. In ciuda numarului record de cazuri, autoritatile se bazeaza pe ratele mari de vaccinare. Valul de Omicron este considerat inofensiv. Danemarca devine de marti prima tara din Uniunea Europeana…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a revenit marti pe crestere, urcand la 3,07%, dupa ce stagnase la 3,05% incepand de saptamana trecuta. Potrivit Ziaului Financiar, ROBOR la 3 luni a atins pragul…

- Actiunile marilor companii europene au atins un nivel record marti, in conditiile in care bursele la nivel global au continuat avansul de la inceputul anului, transmite Reuters. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 0,8%, iar in timpul tranzactiilor a atins un nivel record,…

- Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02% pe an, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei…

- Exporturile de arme ale Germaniei au atins un nivel record in acest an, dupa ce fostul guvern federal, format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD), a aprobat acorduri in valoare de aproape 5 miliarde de euro in ultimele noua zile ale mandatului sau, chiar daca la momentul…