Stiri pe aceeasi tema

- ​​Sezonul 2021 al circuitului WTA va debuta cu turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, competiție unde România are trei sportive înscrise.Țara noastra va fi reprezentata de Patricia Țig (56 WTA), Sorana Cîrstea (71 WTA) și Gabriela Talaba (205 WTA). De menționat ca primele doua…

- Cinci jucatoare romane sunt direct acceptate pe tabloul principal de simplu al Australian Open, primul grand slam al anului 2021, care va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne, potrivit news.ro.Acestea sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Tig, locul 56, Sorana Cirstea, locul 71, Irina…

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fost lider mondial, se gandeste ca sezonul viitor ar putea fi ultimul din cariera sa, insa nu renunta la ideea ca ar putea castiga un turneu de Mare Slem, potrivit unui interviu pe care l-a acordat DPA. Kerber, 32 de ani, a indicat ca nu va…

- Pentru inceputul de an 2021, in perioada 6-13 ianuarie, se anunța un turneu de zile mari la Abu Dhabi. Sezonul incepe la Abu Dhabi, apoi se duce in Australia, la tuernul de Grand Slam, Australian Open. Daca pana acum, prezența romancei Simona Halep era o certitudine la Abu Dabhi, se pare ca aceasta…

- Sezonul 2021 din circuitul profesionist feminin de tenis urmeaza sa debuteze la Abu Dhabi, unde va avea loc un turneu de categoria WTA 500, in perioada 5-13 ianuarie, informeaza Gulf News. Turneul de la Abu Dhabi se va disputa in paralel cu calificarile pentru Openul Australiei, la masculin…

- Patricia Tig a invins-o joi pe americanca Christina McHale in doua seturi, 6-4, 6-3, si s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. In runda urmatoare, Patricia Tig o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Elena Ribakina si Fiona Ferro. In turul trei s-a calificat…