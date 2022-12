Stiri pe aceeasi tema

- Abu Agila Masud, libianul acuzat ca a construit bomba care a distrus zborul Pan Am 103, deasupra orașului scoțian Lockerbie, in urma cu 34 de ani, se afla in custodia autoritaților americane, au anunțat, duminica, autoritațile locale scoțiene, conform BBC.

- Cel putin 27 de oameni au murit dupa o alunecare de teren care a acoperit un autobuz in nord-vestul Columbiei, duminica, a anuntat presedintele acestei tari, Gustavo Petro, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproape o suta de mii de oameni din Roma au ieșit in strada pentru a spune „nu” razboiului din Ucraina. Italienii au ieșit in strada sambata (5 noiembrie) pentru a obiecta impotriva razboiului și a apelului pentru incetarea conflictului din Ucraina. Mii de oameni s-au adunat in Piazza della Repubblica…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada sambata in sase orase din Germania pentru a cere o distribuire mai corecta a fondurilor guvernamentale mobilizate in raspuns la cresterea preturilor la energie si a costului vietii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un baiat de 15 ani a fost arestat vineri dupa atacul armat din capitala Carolinei de Nord, in urma caruia au murit cinci persoane, a confirmat vineri șeful poliției din Raleigh. Adolescentul a fost internat in stare critica, relateaza Reuters.

- Timpul și moartea „au luat pauza” pentru unii oameni din Scottsdale, Arizona. In rezervoarele umplute cu azot lichid sunt trupurile și capetele a 200 de oameni care au cerut sa fie conservați prin criogenie („crioconservați”) in speranța ca vor fi readuși la viața in viitor cand știința va avansa dincolo…

- In sala Westminster Hall, unde timp de cinci zile sicriul reginei Elisabeta a II-a a fost expus pentru public, au intrat peste 250.000 de persoane pentru a-i aduce un ultim omagiu suveranei, a anuntat marti ministrul britanic al Culturii, Michelle Donelan, citat de Reuters. ”E vorba de peste 250.000…

- Circa 50 de milioane de oameni de pe planeta sunt obligați sa munceasca ori sa se casatoreasca impotriva voinței lor, potrivit unui raport al Organizației Internaționale a Muncii, scrie Reuters.