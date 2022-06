CreditAmanet raporteaza o creștere de 58% (aproape 60%) a cifrei de afaceri la nivel consolidat pentru anul 2021 de 61,8 milioane de lei și ajunge pe primul loc in București, in baza analizei cifrei de afaceri raportate de companiile cu obiect de activitate amanet și schimb valutar, afișate pe website-ul Ministerului de Finanțe pentru anul 2021. Compania se situeaza, potrivit acelorași date, pe locul 2 la nivel național - pentru activitatea de amanet și locul 3 la nivel național din punct de vedere al cifrei de afaceri consolidate, in urcare fața de anul trecut.