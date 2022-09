Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de reglementare a medicamentelor din Elvetia, Swissmedic, a anuntat luni ca a autorizat primul vaccin bivalent anti-COVID-19 din aceasta tara, care va putea fi utilizat ca doza booster, scrie Reuters. Vaccinul Spikevax, dezvoltat de compania americana Moderna cu ajutorul tehnologiei ARN mesager…

- Ford Motor va desfiinta un total de 3.000 de locuri de munca, salariate si contractuale, mai ales in America de Nord si India, in cadrul restructurarii puse in practica pentru a ajunge din urma Tesla in cursa pentru dezvoltarea vehiculelor electrice, bazate pe software, transmite Reuters, conform…

- O persoana a murit si noua au fost ranite in urma unor furtuni puternice care au lovit joi insula franceza Corsica, in timp ce aproximativ 1.000 de gospodarii au ramas fara electricitate in departamentele sudice Loire si Ain, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie produsa la un o fabrica a producatorului de explozibili militari Eurenco de la Bergerac, in sud-vestul Frantei, scrie G4Media. Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita, s-a soldat cu un ranit grav si sapte care reprezinta o „urgenta relativa”,…

- Santierele de constructii, fabricile si depozitele din Europa Centrala se chinuie sa gaseasca inlocuitori, dupa ce zeci de mii de barbati ucraineni si-au abandonat locurile de munca pentru a se reintoarce in tara lor, dupa invazia ruseasca, transmite Reuters.

- Circa 1.000 de pompieri asistati de sase aeronave pentru stingerea incendiilor depun eforturi pentru a aduce sub control doua incendii de vegetatie in sud-vestul Frantei care au parjolit deja aproape 4.000 de hectare, informeaza Reuters.

- Unii membri ai echipajelor de cabina de la Ryanair au declansat vineri greve in Belgia, Spania si Portugalia, intr-o disputa legata de salarizare si conditiile de lucru, provocand perturbari limitate, dupa ce operatorul aerian irlandez a anulat zeci de zboruri, lasand blocati sute de pasageri, transmite…

- „N-am putut sa dorm” si „camera mea a fost prea zgomotoasa” se numara printre plangerile clienților de care hotelierii se tem cel mai mult, insa pentru fratii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalatii artistice a lor, un „hotel de zero stele”, relateaza joi Reuters. Cei doi au infiintat…