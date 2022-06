Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea afla miercuri daca va fi extradata din Bulgaria in dosarul in care este condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare. La ultima infațișare, Elena Udrea a plans in fața magistraților bulgari, invocandu-și fetița, care se afla la București. Udrea a fost in arest…

- Elena Udrea ramane in arest, dupa ce judecatorii bulgari i-au respins cererea de eliberare și au amanat, din nou, decizia de extradare. Noul termen anununțat de Instanța pentru decizia extradarii este 8 iunie 2022.

- Judecatorii bulgari au amanat pentru 8 iunie decizia privind extradarea Elenei Udrea, potriv it Libertatea. Magistratii au motivat decizia, explicand ca au primit multe documente din partea autoritatilor romane „cu mai putin de 24 de ore inainte de sedinta”. Instanta din Sofia a respins si solicitarea…

- Magistrații bulgari au amanat pronunțarea unei decizii privind extradarea pentru 8 iunie, Elena Udrea ramane in arest. Curtea de Apel Sofia se va reuni pe 8 iunie, de la ora 15.00, in dosarul privind cererea de extradare in Romania a Elenei Udrea. Decizia de amanare a fost luata in cursul ședinței de…

- Elena Udrea ar putea afla marți daca va fi extradata sau nu din Bulgaria. Judecatorii de la Sofia ar putea stabili, la termenul de la ora 14.00, daca accepta sau nu recursul fostului ministru roman. In prima instanța, magistrații au hotarat sa fie extradata, pentru a-și executa decizia definitiva data…

- Racelile la copii pot dura mai mult, in functie de bacteriile care "locuiesc" in nasul acestora, arata noi cercetari. Tipurile de bacterii care traiesc in nasurile bebelusilor ar putea oferi indicii privind motivul pentru care unii se recupereaza rapid dupa prima lor raceala sau tuse, in timp ce altii…

- O instanța din Sofia a decis marți ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania. Decizia poate fi atacata de Udrea cu apel in 5 zile, noteaza digi24.ro. Instanța a acceptat astfel cererea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din orasul Basel, Elveția, a descoperit ca rasul actioneaza ca un tampon impotriva stresului. O persoana rade in medie de 18 ori pe zi, cel mai adesea atunci cand comunica cu alte persoane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…