- Antreprenorul Elon Musk a dezvaluit ca are sindromul Asperger, in timp ce a aparut in emisiunea televizata Saturday Night Live (SNL), anunța BBC, conform Mediafax. Musk, in varsta de 49 de ani, le-a spus telespectatorilor ca este „prima persoana cu Asperger” care este gazda programului.…

- Aparițiile miliardarului american Elon Musk nu pot trece neobservate, mai ales ca de fiecare data iși afișeaza latura excentrica. Intr-o discuție despre explorarea planetei Marte, pe care a purtat-o in compania șefului XPrize, Peter Diamandis, Musk a stat desculț. CEO-ul Tesla și-a anunțat intenția…

- Elon Musk, 49 de ani, patronul Tesla și SpaceX, ar putea prezenta in finalul acestui noua mașina electrica a companiei sale. E vorba de modelul Tesla 2, care ar putea fi prezentat in noiembrie, la Guanghzou AutoShow, anunța presa internaționala. Modelul ar putea sa fie unul hatchback, iar specialiștii…