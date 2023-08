Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana anunta duminica faptul ca a efectuat cu succes un atac cu racheta vizand Podul Ciongar, considerat o infrastructura-cheie, care leaga regiunea ucraineana Herson, ocupata de rusi, si Peninsula Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza CNN, informeaza News.ro.Podul este un punct…

- Suntem in ziua 505-a a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra Kievului pentru a treia noapte la rand, relateaza The Guardian. Explozii s-au auzit in mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost…

- Ambiguitatea din jurul perspectivelor de aderare a Georgiei la NATO face jocul Rusiei, au afirmat luni autoritatile acestei mici tari din Caucaz, cu o zi inainte de summitul Aliantei Nord-Atlantice ce se va desfasura in Lituania, informeaza AFP.

- Desfasurarea de catre Rusia a unor arme nucleare tactice in Belarus nu este limitata in timp, a declarat luni un diplomat rus de rang inalt, citat de agentia TASS, informeaza Reuters.Rusia a anuntat in martie ca va desfasura arme nucleare tactice in Belarus, un aliat apropiat care a oferit sprijin…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 192 WTA, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale turneului de grand slam de la Roland-Garros, trecand in tuurul trei de rusoaica Anna Blinkova, nmarul 56 mondial. Svitolina s-a impus cu scorul de 2-6, 6-2, 7-5, in doua ore si 17 minute. La final,…

- In cazul in care Rusia va pierde razboiul din Ucraina, țara ar ramane „distrusa, razbunatoare și brutala” și ar fi o amenințare pentru statele membre NATO, conform comandantului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii.

- Explozii in Ucraina in apropierea orașului Mariupol, la aniversarea a fix un an de la cucerirea acestuia de catre ruși. Imaginile surprinse arata mai multe deflagrații urmate de incendii. De asemenea, pe cer pot fi observate urme de rachete lansate de apararea antiaeriana a rușilor. Presa locala scrie…

- Ofensiva ucraineana actuala este diferita de precedentele, din Harkov și Herson, intrucat nu vine ca o surpriza pentru nimeni. Ea a fost anunțata inca din ianuarie de oficialii de la Kiev. Pe de alta parte, obiectivele, amploarea și consecințele sale și, cel mai important, momentul inceperii și direcția…