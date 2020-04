Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, pe contul sau de Twitter a scris ca „Organizatia Mondiala a Sanatatii a dat-o de gard. Pentru un motiv, nu stiu care, desi este finantata in mare parte de SUA, OMS este foarte China-centrica. Vom fi foarte atenti asupra acestui aspect. Din fericire am ignorat sfatul lor privind mentinerea granitelor…

- Descoperirea care ar putea schimba ISTORIA! Cercetatorii anunța ce SLABICIUNE are virusul. Toata PLANETA aștepta asta Cand va fi atins varful pandemiei de coronavirus in Romania ”Cand va fi atins varful pandemiei de coronavirus in Romania?” este intrebarea aflata pe buzele tuturor celor aflați de saptamani…

- „Vechiul meu prieten Dr. Naji Abumrad, care este implicat de multi ani in cercetare la Vanderbilt, mi-a spus ca fac progrese semnificative in cercetarea pentru un tratament in cazul coronavirusului", s scris Parton, miercuri, pe Twitter. „Fac o donatie de 1 milion de dolari pentru Vanderbilt, pentru…

- Starul irlandez al artelor martiale mixte (MMA) Conor McGregor a anuntat miercuri ca face o donatie de un milion de euro pentru achizitionarea de material pentru protejarea personalului sanitar din tara sa, care lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. "Astazi eu cumpar, pentru un milion…

- Starul UFC, Conor McGregor, a donat echipament de protecție in valoare de 1 milion de dolari pentru spitale din Irlanda, dupa ce a postat un videoclip in care a solicitat „blocarea unita” a maladiei in țara sa de origine. McGregor, notoriu patriot, are obiceiul de a emite discursuri extravagante…

- Spitalele din regiunea Moldovei sunt printre cele mai afectate unitati dupa descoperirea unor cazuri de infectare cu noul coronavirus. La Suceava, 92 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv, aproape 40 in ultimele 24 de ore, iar testarile continua, dupa cum a precizat Federatia „Sanitas“. In acest…

- Se pare ca Chișinaul nu a aratat niciodata așa - strazile centrale sunt pustii, sunt foarte puțini oameni, aeroportul este inchis și ambulanțele sunt in permanența de garda la spitalul de boli infecțioase ”Tom Ciorba”. In țara a fost declarata stare de urgența, pentru perioada 17 martie -…