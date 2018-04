Creaţii mozartiene la Castelul Peleş In cadrul Stagiunii „Sunetul Muzicii” ediția a X-a, la Castelul Peleș va avea loc recitalul excepțional al Cvartetului cu pian „Caudella”. Recitalul de la Sinaia, organizat de Muzeul Național Peleș și Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, va avea loc sambata, 14 aprilie 2018, de la ora 16. Cvartetul cu pian „Caudella” este laureat al Concursului „Drumul spre celebritate” și va propune iubitorilor artei sunetelor doua creații mozartiene de mare dificultate. Cvartetul cu pian „Caudella” este un ansamblu format la clasa maestrului Constantin Stanciu, de la Universitatea de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

