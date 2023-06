Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul celei mai noi ediții Te cunosc de undeva! CRBL și Radu Țibulca vor aparea in ipostaze terifiante, din dorința de a respecta intocmai detaliile din referința primita de la celebra ruleta.

- CRBL și Radu Țibulca au surprins pe toata lumea cu transformarea lor in Skizzo Skillz și Corina. Cei doi au dat tot ce au avut mai bun și chiar au facut cateva modificari pe text, cu dedicație pentru jurați.

- CRBL și Radu Țibulca au „inchis gurile” tuturor cu reprezentația din aceasta seara. Deși nimeni nu le-a dat nicio șansa, jurații au privit captivați intrepretarea lor oferita celebrei piesei „Hello, Dolly”.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa impresioneze juriul cu prestația lor și sa fie laudați de Cristi Iacob, Miahi Petre și Andreea Balan.

- CRBL și Radu Țibulca au reușit sa convinga de-o potriva jurații și colegii de la canapea cu intrpretarea lor din aceasta gala. Ei au acordat, in unanimitate, punctajul maxim și au creat un moment istoric in cele 19 sezoane Te cunosc de undeva!.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In ediția a doua, din aceasta seara, 8 aprilie 2023, CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in Daler Mehndi - "Tunak Tunak Tun"in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Jurații s-au distrat de minune alaturi de cei doi concurenți, iar Andreea Balan s-a ridicat in picioare. Iata ce au spus despre momentul…

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s