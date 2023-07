CRBL nu crede în depresie: „Poate nu o să fiu înțeles de toată lumea”. Artistul se descrie drept fixist Invitat in podcastul lui Jorge, CRBL a facut mai multe declarații despre viața personala, despre soția Elena, despre el, dar și despre depresie. Artistul spune ca e un om fixist și ca el considera ca aceasta este „o boala”.Energic și cu zambetul pe buze, CRBL i-a dezvaluit lui Jorge ca in cei 15 ani de casnicie cu Elena nu mereu au avut aceleași pareri. Au invațat sa se accepte unul pe altul, sa-și respecte parerile și continua sa fie și de acum inainte un cuplu foarte sudat. „Cum sa nu ma certe? Asta imi place. Daca nici ea nu ma cearta, cine sa ma certe? (n. red.: se refera la soție) Daca are… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

