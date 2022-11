Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Kamara a fost surprins alaturi de fiul sau și de o bruneta misterioasa care parea sa fie extrem de familiarizata cu baiețelul artistului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei trei in timp ce au mers la cumparaturi intr-un centru comercial din…

- Joshua Castellano a creat un imperiu al distracției in viața de noapte din Romania, este de 30 de ani aici, a facut destainuri despre el și afacerile sale, intr-o emisiune la Kanal D.Joshua Castellano, 56 de ani, este un napoletan care a facut istorie in Romania cu cluburile și cu restaurantele sale.…

- Primaria Targoviște a continuat și in acest an tradiția organizarii Ședinței Festive a Consiliului Local in Sala Tronului din Curtea Domneasca, un loc plin de istorie și semnificații. Evenimentul a Post-ul Cristian Stan: „Eu sunt un targoviștean simplu pentru care acest oraș inseamna totul: viața, familie,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca peste 620 de romani, afectati de anularea zborurilor Blue Air , solicitasera pana marti noaptea, sprijin sa revina in tara. Solicitarile au venit din tari precum Cehia, Cipru, Portugalia, Spania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- George Mihaița și fiul lui, Vlad, obosiți dupa o sesiune de shopping. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi, in fața unui centru comercial din Capitala, cu pungile pe jos, in timp ce așteptau, plictisiti, taxiul.

- Talharii cu arme furate – Garda Civila a arestat in provincia Toledo, in Castilla-La Mancha, șase tineri cu varste cuprinse intre 14 și 26 de ani care alcatuiau un grup infracțional foarte violent și periculos. Ei realizau talharii cu arme de foc furate intr-o casa din Camarena; unul dintre talhari…

- Bilantul bombardamentelor israeliene a ajuns la 15 morti in teritoriul palestinian, iar sute de rachete au fost lansate spre teritoriul israelian, 21 de persoane fiind spitalizate, informeaza cotidianul The Times of Israel, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…